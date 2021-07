Nova massa de ar polar chega ao Brasil na segunda quinzena de julho

Os modelos meteorológicos oscilam bastante a tendência para a segunda quinzena do mês de julho sobre o Brasil, mas de qualquer forma, a segunda metade do mês vai começar com o avanço de uma grande frente fria pelo país. Este sistema será continental e bem extenso, semelhante ao que aconteceu no fim de junho. O ar polar vai atingir áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até do sul do Amazônia.

(Imagem Ilustrativa: israelbest from Pixabay)

Chuva

A frente fria deve trazer um pouco de chuva neste início da segunda quinzena, principalmente no Sul, Mato Grosso do Sul, e sul, oeste e leste de São Paulo.

Ar frio de origem polar

Com a entrada da frente fria, a temperatura já diminui, mas é depois da passagem do sistema, que o ar polar entra com mais força e derruba as temperaturas sobre o Brasil. A onda de frio pode ser tão forte quanto a de junho, mas por enquanto não há possibilidade de neve para a Região Sul do Brasil.

No entanto, há previsão para geada em amplas áreas do Sul e até pode gear em algumas áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Fonte: Climatempo