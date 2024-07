Os benefícios das árvores para o meio ambiente e a saúde

A quantidade exata de oxigênio produzida depende do tipo e da idade da árvore. As coníferas perenes produzem oxigênio continuamente, enquanto as caducifólias apenas quando têm folhas. Uma faia adulta é capaz de fornecer o oxigênio necessário a dez seres humanos por ano. Suas folhas também filtram uma boa tonelada de poeira, bactérias e esporos de fungos do ar, todos os anos.

(Imagem Ilustrativa de Lorena Bôsso por Unsplash)

As árvores também são condicionadores de ar perfeitos. Com suas folhas, fornecem sombra, protegem contra a radiação ultravioleta e refrescam o ambiente. Uma faia evapora de 400 a 500 litros de água por dia por suas folhas, resfriando o ambiente de 3ºC a 6ºC.

Por falar em água: com suas raízes, as árvores armazenam a chuva no solo e o mantêm firme, mesmo em encostas e em tempestades. Ao filtrar a água pluvial, garantem a limpeza do lençol freático. As árvores também atenuam o ruído nas cidades com suas folhas.

Árvores antigas são absorvedoras de CO2

Madeira não é apenas uma matéria-prima renovável, ela também contém CO2 prejudicial ao clima, que as árvores absorvem do ar durante a fotossíntese. Suas raízes também armazenam esse gás de efeito estufa no solo.

Segundo estimativas científicas, somente as florestas da Alemanha capturam cerca de 4,3 bilhões de toneladas de CO2, além de remover ativamente da atmosfera outros 52 milhões de toneladas, a cada ano. Por outro lado, as emissões globais de CO2 fóssil atingiram 36,6 bilhões de toneladas em 2023.

Algumas árvores absorvem mais CO2 do que outras. De acordo com a organização ambiental Greenpeace, as faias armazenam quase uma tonelada a mais de CO2 ao longo de 100 anos do que abetos do mesmo tamanho. E quanto mais antiga é uma árvore, mais CO2 ela pode absorver. Se a madeira for queimada ou apodrecer, o gás de efeito estufa escapa de volta para a atmosfera.

As árvores e a fauna

Cada árvore oferece muitos pequenos habitats. Cerca de 200 espécies diferentes, de insetos e aranhas, vivem num velho carvalho ou faia, e, por sua vez, servem de alimento para pássaros, morcegos e esquilos, que também encontram nas árvores locais para nidificar ou dormir.

Em outras palavras: sem árvores, provavelmente não se escutaria o canto dos pássaros ou admiraria os esquilos. E sem esquilos nem pássaros, menos árvores cresceriam, porque eles propagam os frutos de várias árvores.

Remédio contra estresse

Ainda não se sabe exatamente por que, mas passar um tempo na floresta faz bem à saúde. De acordo com a literatura científica, pode ter um efeito antidepressivo e redutor do estresse, melhorar funções cognitivas e fortalecer os sistemas cardiovascular e imunológico.

É possível que esse processo tenha influência de fitoncidas, substâncias vegetais secundárias no ar da floresta que os pulmões absorvem. Em estudos, elas inibiram o crescimento de células de câncer hepático e aumentaram a atividade dos anticorpos.

Embora as pesquisas ainda não sejam suficientemente conclusivas, são muitos os indícios de que a floresta e suas árvores têm efeito positivo sobre a saúde.

Por último, mas não menos importante, dois recordes: a árvore mais alta é atualmente a “Hyperion”, uma sequoia da costa na Califórnia, com 115,55 metros. E a mais antiga é um abeto do Monte Fulu, na Suécia; estima-se que tenha 9.550 anos de idade.

Fonte: Climatempo