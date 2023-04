PRF apreende caminhão com produto perigoso transportado de forma irregular na Fernão Dias

Um caminhão foi apreendido transportando produto perigoso na Fernão Dias nesta segunda-feira (17), em Atibaia (SP). O veículo transportava emulsão asfáltica e não atendias os requisitos legais para o transporte desse tipo de material

PRF apreende caminhão com produto perigoso na Fernão Dias em Atibaia (Foto: Divulgação / PRF)

De acordo com a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização foram constatadas diversas irregularidades como a falta de simbologia indicando o risco do material, a inexistência do Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) e do Certificado de Inspeção Veicular (CIV).

Além disso, foram encontrados equipamentos de proteção individual sujos e inadequados, juntamente com vários pontos de provável derramamento do produto.

Diante dos fatos, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) onde o condutor assinou e se comprometeu a comparecer quando solicitado na delegacia. O caminhão foi recolhido para o pátio onde ficará a disposição da secretaria do meio ambiente de Atibaia (SP).

Fonte: G1.globo.com