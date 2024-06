Projeto De Olho nos Rios e alunos de Bom Jesus dos Perdões criam pomar de frutas nativas

Com o intuito de resgatar o conhecimento popular sobre a rica variedade de frutas nativas e seus inúmeros benefícios, fazendo com que essas espécies voltem aos quintais e plantações brasileiras, a equipe do Projeto De Olho nos Rios promoveu uma oficina de planejamento e criação de pomares de frutas nativas para os integrantes da Conexão ‘De Olho no Córrego dos Mascates’, da EMEIEF Nossa Senhora Aparecida, em Bom Jesus dos Perdões.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

Além da oficina, também foi feito o plantio de mudas para a criação de um pomar nas instalações da escola, em que os alunos poderão se deliciar e aprender mais sobre nossa biodiversidade e a importância da flora para a fauna. Daqui um tempo, frutos de araticum, grumixama, cereja-do-rio-grande, jaracatiá, cajá, entre outras, farão parte da vida desses jovens.



“Apresentamos a diversidade de frutas nativas que existem e, como muitas crianças são da zona rural, algumas até já tinham contato com essas espécies, mas não tinham o conhecimento sobre o uso delas. E foi um momento muito importe, pois são frutas que estão sumindo do nosso cotidiano e não se encontram para comprar em mercados”, comenta Lucicleide Souza Barbosa, educadora ambiental do Projeto De Olho nos Rios.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar