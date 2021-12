SAAE Atibaia implanta redução de pressão noturna para manter abastecimento de água

Com o intuito de manter o abastecimento de água no município, a Saneamento Ambiental de Atibaia (SAAE) informou que, entre os dias 13 e 20/12/2021, das 19h até as 7h do dia seguinte, haverá redução de pressão em todo o sistema de abastecimento, o que poderá acarretar falta d’água em alguns pontos da cidade.

(Imagem Ilustrativa de Henryk Niestrój por Pixabay)

De acordo com a SAAE, a medida fez-se necessária devido à escassez hídrica que ainda perdura em toda a região, somada ao aumento de consumo decorrente do calor dos últimos dias.

É de suma importância que o usuário instale um reservatório (caixa d’água) para garantir a reserva mínima para o consumo em tempos de estiagem e eventuais interrupções para manutenções de rede.

Vale ressaltar que, após a liberação da rede, a normalização total do abastecimento não será imediata e a água poderá vir turva, por isso é recomendado fechar o registro borboleta do cavalete.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia