SAAE faz alerta sobre uso consciente da água em Atibaia

A Saneamento Ambiental Atibaia (SAAE) reforçou a importância do uso consciente da água no município e fez um alerta sobre o elevado consumo de água observado no último fim de semana, 22 e 23 de janeiro. Apesar das chuvas neste período de verão, o alto consumo compromete o nível dos reservatórios. Por isso, a SAAE e a Prefeitura de Atibaia solicitam que toda a população utilize água de maneira responsável, evitando o desperdício.

(Imagem Ilustrativa: roegger por Pixabay)

De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês (cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia.

A prática do consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, especialmente durante a pandemia de Covid-19 para lavar as mãos, mas sim repensar as suas formas de uso. Por isso é fundamental o uso racional da água para que não falte e, para tanto, algumas práticas podem ajudar:

Instale caixa de reservação com garantia de abastecimento mínimo de 24 horas. Ela garante autonomia em casos de interrupção por manutenção ou qualquer eventualidade;

Distribua as tarefas que consomem água durante a semana, evitando sobrecarga de consumo nos finais de semana;

Reutilize água da máquina para lavar o quintal e outras tarefas afins;

Tome banhos curtos e evite deixar a torneira aberta desnecessariamente;

Preste atenção e conserte eventuais vazamentos na sua casa;

Adote dispositivos que ajudam na redução do consumo de água, como o arejador de torneiras, o restritor de vazão, bacias sanitárias VDR e válvulas automáticas para mictórios;

Pode as plantas: isso pode ajudar a reduzir o consumo de água delas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia