SIMBiOSE abre inscrições para curso gratuito de formação de brigadistas florestais em Atibaia

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) — em parceria com a The Nature Conservancy (TNC) Brasil e apoio do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), gráfica Plotprint e padaria Célio’s — realizará uma capacitação para formação de brigadistas florestais interessados em atuar voluntariamente em ações de prevenção e combate a incêndios florestais da Brigada Florestal Itapetinga da SIMBiOSE.

(Foto: Karina Iliescu)

O curso, com carga horária de 40h, será realizado na Fazenda Soberana, em Atibaia, entre 16 e 21 de junho, das 8h às 18h. Será ministrado por Christian Niel Berlinck, analista ambiental do ICMBio, biólogo, mestre e doutor em Ecologia, com mais de 15 anos de experiência em manejo de fogo e gestão de incidentes.

A programação envolve a aplicação de testes de aptidão física e uso de ferramentas agrícolas; aulas teóricas, expositivas e dialogadas; dinâmicas de grupo; e aulas práticas de campo.

Para participar, é preciso preencher o formulário de inscrição e atender aos requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Apresentar atestado médico no início do curso;

Possuir EPIs (equipamentos de proteção individual) básicos para atividades de combate a incêndios florestais: botas, calça, gandola, balaclava, óculos, máscara, luvas.

Os interessados passarão por uma seleção para preenchimento das vagas, que são limitadas, e receberão a confirmação de participação até 7 de junho.

Em caso de dúvida, mande um e-mail para comunicacao@simbiose.org.br ou mensagem no WhatsApp (11) 94054-3280.

Fonte: Assessoria de Comunicação SIMBiOSE