Imagens de satélite voltaram a mostrar uma nuvem de fumaça se espalhando sobre o Sul do Brasil, parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. É uma situação semelhante à da semana passada.

A temporada de fumaça está longe de acabar. A vegetação e solo muito secos, devido ao longo período de estiagem, facilitam o alastramento de focos de fogo. Queimadas agrícolas são comuns nesta época e precisam ser feitas com muita atenção, pois o fogo pode sair de controle facilmente, invadindo áreas de proteção ambiental.

(Imagem Ilustrativa de mikhail serdyukov por Unsplash)

A circulação de ventos sobre a América do Sul mudou novamente e a direção dos ventos, em torno de 1500 metros de altitude, está trazendo a nuvem de fumaça da Amazônia, da Bolívia, do Paraguai, do Pantanal (tudo misturado) para as áreas ao sul do país. Esses ventos sopram de norte/noroeste para sul/sudeste.

Nos próximos dias, as condições meteorológicas vão facilitar o aumento e espalhamento dos focos de fogo pelo Brasil: mais calor e praticamente nada de chuva no país.

Imagem captada pelo satélite GOES 16 em 28/08/24, às 18UTC (15 BRT) (Fonte: RAMMB /CIRA/CSU)

De acordo com o monitoramento do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no mês de agosto, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo são os seis estados com maior quantidade de focos de fogo.

Setembro vai começar quente e seco. O mês marca a transição das estações. É o mês do fim do Inverno e o início da Primavera no Brasil. De uma forma geral, a tendência é de um mês quente e as ondas de calor se tornam mais frequentes.

Fonte: Climatempo