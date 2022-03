Abrigo Municipal está com 65 animais para adoção em Atibaia

Com 65 animais de estimação, entre eles 20 filhotes, o Abrigo Municipal de Atibaia está com sua capacidade máxima aguardando candidatos à adoção de lindos cães e gatos que vão adorar ter um novo lar. Segundo o Departamento de Defesa Animal, é importante que estes animais sejam doados para que novos possam chegar à medida que são resgatados.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para adotar, basta ir até o Abrigo Animal Municipal, situado na estrada Daniel Silveira, s/nº, Boa Vista, que fica aberto a visitações de segunda a domingo, das 10h às 15h, ou preencher um questionário de intenção de adoção pelo link bit.ly/formulario-adocao .

No abrigo, os munícipes podem adotar cães e gatos e procurar animais perdidos que possam ter sido recolhidos pela Prefeitura. Os filhotes adotados, atingindo de 5 a 6 meses, podem agendar a castração no Departamento de Defesa Animal, localizado na rua João Lozasso, 455 ou entrar em contato pelos números 4413-6996, 4413-3723 e 94999-0019 (WhatsApp). Quem ainda não conhece o abrigo, pode agendar uma visita previamente com acompanhamento dos funcionários.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Todas as adoções promovidas pela Prefeitura são realizadas de forma responsável, com os adotantes assinando um termo de responsabilidade e o Departamento de Defesa Animal fornecendo informações sobre os cuidados necessários com os animais adotados.

Adotar um pet é um ato de amor e responsabilidade. É fundamental zelar por sua saúde, alimentação e segurança. Ao adotar um bichinho, você assume o compromisso de cuidá-lo e protegê-lo por anos e ganha um companheiro para todas as horas. A adoção também traz benefícios para a saúde mental dos adotantes. Pesquisas comprovam que, tanto os cães quanto os gatos, ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse, além de aumentar a autoestima e a segurança de seus donos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia