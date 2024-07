“Aurraial Pet”: 1ª Super Feira Canina acontece na quarta-feira (3) em Atibaia

Na quarta-feira, 3 de julho, Atibaia sediará a primeira edição do “Aurraial Pet”, uma Super Feira Canina que promete encantar os apaixonados por pets na Praça do Santo Cruzeiro, ao lado do Paço Municipal. Organizado pela Prefeitura, o evento não apenas busca encontrar lares amorosos para mais de 30 cães, desde filhotes até os mais velhinhos, como também proporcionar um dia repleto de diversão e interação para toda a família, das 9h às 15h.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Adoção responsável

Para adotar um desses adoráveis animais, os interessados precisam apenas comparecer ao evento com RG, CPF e comprovante de endereço, comprometendo-se assim com a posse responsável. Além disso, todos os cães disponíveis já estão vacinados, vermifugados e terão a castração gratuita assegurada pela Prefeitura quando atingirem a idade apropriada.

Amor

Mais do que uma simples feira de adoção, o “Aurraial Pet” é uma celebração do amor pelos animais de estimação, promovendo conscientização sobre posse responsável e a importância do bem-estar animal na comunidade de Atibaia. Com castração gratuita e implantação de microchip para identificação, o evento visa encontrar novos lares para os cães e também garantir seu futuro cuidado e proteção.

Benefícios

Estudos mostram que ter um animal de estimação pode reduzir o estresse e a ansiedade, além de promover uma sensação de calma e bem-estar. A interação diária com um animal pode aumentar os níveis de atividade física, seja através de caminhadas, brincadeiras ou simplesmente cuidando do animal em casa. Além disso, a presença constante de um companheiro animal pode diminuir a sensação de solidão, oferecendo apoio emocional e social que contribui para uma vida mais equilibrada e feliz.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia