Descubra formas de ajudar animais abandonados durante o inverno

Se o inverno é rigoroso para você, já imaginou o quão difícil deve ser para os animais de rua? Apesar da pelagem natural proteger o corpo, só ela não é suficiente para suportar as temperaturas extremamente baixas de algumas regiões brasileiras. Ao contrário dos seres humanos, cães e gatos não tem autonomia para procurar uma solução ou até mesmo dizer o que sente e pedir socorro.

O Brasil tem um grande número de bichinhos desabrigados: ao todo são cerca de 30 milhões, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. Vários deles perdem a vida durante esta estação gelada. Infelizmente, e por mais que queiramos, não podemos levar todos para casa. Mas nem tudo está perdido. Se sua vontade é ajudar, veja algumas medidas acessíveis para aquecer nossos amiguinhos de quatro patas.

ONGs

No Brasil, há ONGs que cuidam de animais abandonados ou nascidos na rua. Durante o inverno, muitas dobram o seu trabalho e fazem campanhas para ajudar os animais que vivem nas ruas no inverno. A grande maioria sobrevive exclusivamente de doações e trabalhos voluntários. Portanto é muito importante para elas o apoio com tempo, doações ou mantimentos.

Um cobertor de casal pode ajudar a aquecer até quatro animais de médio porte. Então, se tiver algum por aí em bom estado, porém sem uso, não hesite em doar, pois será aproveitado por mais de um cão ou gato. Tapetes e toalhas também ajudam – e muito – a deixar cães e gatos de ONGs mais quentinhos.

Campanhas



Fique atento aos postos de coleta na sua região. Prefeituras, ONGs e estabelecimentos privados costumam intensificar as campanhas de doação nesta época do ano. Se você gosta de fazer tricô ou sabe costurar, que tal criar algo para os pets? Você pode fazer cachecóis, mantinhas e até roupinhas dependendo da sua habilidade.

Não necessariamente você precisa fazer suas doações para alguma ONG ou Instituição. Se você conhecer algum protetor animal independente, converse com ele e veja quais itens podem ajudar.

Distribua alimentos calóricos para os animais de rua

O gasto calórico aumenta durante o inverno, para manter o corpo funcionando melhor. Sendo assim, distribuir alimentos com mais sustância e em maior quantidade pode auxiliar a manter a temperatura dos bichinhos. Basta colocar em potes de plástico ou sacolas e deixar em pontos estratégicos – ou de aglomeração animal – do bairro ou cidade.

Arrecade dinheiro para comprar agasalhos

As vaquinhas online são extremamente úteis para causas nobres como esta. O mais bacana é que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode contribuir financeiramente – seja por depósito, transferência bancária, boleto ou crédito.

Casinhas recicláveis com lençóis ou cobertas

Um dos modos mais comuns – e práticos – de ajudar é reaproveitar aqueles materiais recicláveis do lixo de casa para construir abrigos para os animais. Papelão, jornais, caixa de leite… Use a criatividade! Aqueles lençóis e cobertas velhos, largados no fundo do armário, ou até mesmo pedaços de pano e roupas inutilizadas, podem forrar e deixar a casinha mais quentinha.

Vestir os cães e gatos de rua

Junte um grupo de amigos e vá atrás de doações – seja de dinheiro ou roupas – para vestir os animais desabrigados da cidade. Certifique-se de que animal é dócil e não oferece nenhum tipo de perigo. Aproxime-se com cuidado, faça um carinho e deixe ele ganhar confiança. Este é o modo mais eficaz, já que a roupa aquecerá o pet onde quer que ele esteja.

