Estudo: Gatos adoram entrar em qualquer caixa, até nas imaginárias

Apesar de muito inteligentes, os gatos também podem ser engraçados e tolos. Em um estudo realizado durante a pandemia, os pesquisadores usaram o desejo dos gatos de se sentar em espaços fechados para testar como suas pequenas mentes percebem uma ilusão visual.

(Imagem Ilustrativa: Dominic Alberts / Pixabay)

A ilusão em questão era o quadrado de Kanizsa, que se trata de quatro formas semelhantes ao pacman orientadas para parecer que estão formando quatro cantos de um quadrado, induzindo o observador a perceber um quadrado que não está realmente lá. Essas ilusões acontecem quando nossos cérebros ajustam informações visuais em torno de preconceitos, provavelmente para preencher informações ausentes.

A etologista cognitiva Gabriella Smith da City University of New York e seus colegas recrutaram humanos para preparar objetos de chão para seus felinos escolherem: um quadrado com fita adesiva, uma ilusão visual de um quadrado e os mesmos componentes da ilusão visual, mas não arranjado para produzir um quadrado, este último usado como controle do estudo.

Os donos dos gatos filmaram a resposta dos gatos sob condições razoavelmente controladas para evitar influenciar as escolhas dos animais. “Os gatos neste estudo permaneceram ou sentaram no Kanizsa e nos estímulos do quadrado com mais frequência do que o controle do Kanizsa, revelando suscetibilidade a contornos ilusórios e apoiando nossa hipótese de que os gatos tratam um quadrado ilusório como tratam um quadrado real”, relataram eles.

A pesquisa foi publicada na Applied Animal Behavior Science.

Fonte: Petepop