Gatos idosos: dicas para mantê-los saudáveis na terceira idade

Vigilância constante do dono, exames veterinários regulares e testes de bem-estar são os pilares do cuidado ao gato sênior. De acordo com as Diretrizes de Atendimento ao Idoso da Associação Americana de Profissionais para Felinos (AAFP), os gatos mais velhos são classificados como maduros ou de meia-idade entre 7 e 10 anos, os mais velhos, de 11 a 14 anos, e os geriátricos, de 15 a 25 anos.

Muitos começam a tratar um gato que tem 7 anos ou mais como veteranos e começam a fazer exames de bem-estar a cada seis meses, em vez de anualmente. Os sinais de que alguma doença se instalou em um gato são muito sutis, já que os bichanos são hábeis em escondê-la.

(Imagem Ilustrativa: Mrdidg por Pixabay)

Como muitas doenças são mais comuns em gatos idosos, a vigilância de seus hábitos cotidianos precisa ser intensificada após os 7 anos, para ter certeza de que podemos prevenir e detectar problemas precocemente.

O que observar

Perda ou ganho de peso: tanto o peso geral quanto a condição corporal devem ser monitorados

Hábitos na caixa de areia: aumento do tamanho de aglomerados ou alterações na frequência do uso da caixa

Mobilidade: capacidade de acordar, subir escadas facilmente e pular

Comportamento: mudanças nas formas de descansar, dormir, esconder e de interagir com os membros da família

Doenças comuns

Dentes: as lesões reabsortivas dentárias são uma das doenças mais comuns, afetando mais de 80% dos gatos com 5 anos de idade.

Osteoartrite: doença articular degenerativa que afeta mais de 90% dos gatos com 10 anos de idade.

Doença renal: encontrada em mais de 20% de todos os gatos. Os sintomas podem ser sutis como o aumento da ingestão de líquidos ou grandes aglomerados de urina. Inapetência ou perda de peso leve.

Hipertireoidismo: perda de peso, aumento do apetite e vocalização são marcas do hipertireoidismo em gatos.

Doença inflamatória intestinal: vômitos, diarreia e perda de peso são os sintomas mais comuns desse problema comum em gatos de meia-idade e idosos.

Diabetes: doença comum em gatos mais velhos, especialmente naqueles com excesso de peso.

Câncer: cancros-intestinais, mamários e orais são mais comuns em gatos idosos.

Síndrome da Disfunção Cognitiva: 80% dos gatos apresentam disfunção cognitiva aos 15 anos de idade ou mais.

Veterinário

Um exame físico completo é recomendado a cada seis meses para todos os gatos com mais de 7 anos. Se isso parecer muito, considere que as consultas semestrais de veterinários equivaleriam a um ser humano consultando seu médico a cada três ou quatro anos.

Muitas vezes, os gatos idosos têm mais de um problema. Exames e testes de bem-estar são os pilares para mantê-los saudáveis.

Cuidados especiais

Certifique-se de que você está atendendo a todas as necessidades do seu gato (água, comida, caixa de areia, interações sociais e espaços de descanso, sono e esconderijo).

Ir às visitas regulares de veterinários anualmente até os 7 anos e a cada seis meses a partir dessa idade é a melhor coisa que um dono de animal de estimação pode fazer.

Pesagens regulares em casa são muito úteis. Compre uma balança de bebê de boa qualidade. Assim, pode recuperar rapidamente e com facilidade a perda de peso repentina.

Observe atentamente o seu gato. Qualquer mudança pode significar que algo está acontecendo. Com os gatos envelhecendo cinco a sete vezes mais rápido do que os humanos, qualquer mudança é importante para tomar nota.

Fácil acesso a água doce. Use tigelas largas para evitar a “fadiga do bigode” e evite cumbucas de plástico para ajudar a prevenir a acne no queixo.

Caixas de areia com entradas rebaixadas tornarão mais fácil para os gatos idosos entrar e sair. Se seu gato é artrítico, certifique-se de que as caixas de areia sejam colocadas em áreas de fácil acesso, sem que o animalzinho tenha que subir uma escada, por exemplo.

Câmeras de vídeo podem ajudá-lo a manter o controle quando você estiver ausente.

Se precisar viajar, deixe o gato com vizinhos ou amigos que ele conheça.

Fonte: PetMD