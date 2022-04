Inscrições para o Mutirão da Castração no Maracanã abrem na segunda (4)

O próximo Mutirão da Castração, iniciativa do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de Atibaia que oferece serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos, acontece no bairro Maracanã e as inscrições, via formulário on-line de pré-agendamento, estarão abertas na segunda-feira, dia 4, a partir das 8h30, no endereço: bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

(Imagem Ilustrativa: Peter Morth / Pixabay)

Após preencher e enviar o formulário de pré-agendamento, o munícipe receberá uma mensagem via WhatsApp com a confirmação da inscrição, que será efetivada seguindo a ordem cronológica de realização dos pré-cadastros no site. Quem tiver dificuldade para efetuar a inscrição on-line pode entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9 4999-0019 (WhatsApp).

Cada tutor pode inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, que devem ter mais de seis meses de idade – o mínimo recomendável para o procedimento. As cirurgias serão realizadas no dia 8 abril, também a partir das 8h30, no Centro Comunitário do Maracanã, localizado na Rua João Neto, 405. Vale reforçar que no dia da cirurgia, o tutor deverá apresentar RG, CPF e comprovante de endereço da região que está recebendo o mutirão.

Também no dia de realização do mutirão, o Departamento de Defesa Animal estará recolhendo doações de ração por meio da ação solidária “Doe amor, doe ração”, que tem por objetivo ajudar cães e gatos resgatados por ONGs e protetores de animais que atuam no município. A contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima. As doações de ração também podem ser entregues na sede do Departamento (Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi).

Calendário Mutirão 2022

De acordo com o planejamento do Departamento de Defesa Animal, as regiões do Maracanã, Caetetuba e Cerejeiras serão as próximas a serem atendidas, ainda neste primeiro semestre. Jardim Imperial, Itapetinga, Laranjal e Tanque receberão o mutirão no segundo semestre e, nos meses de julho e novembro, o mutirão atenderá na sede do departamento, no bairro Morumbi.

As datas prováveis de abertura das inscrições e realização das cirurgias estão relacionadas AQUI, entretanto, o Departamento de Defesa Animal recomenda que o munícipe fique atento aos canais de comunicação oficiais da Prefeitura, pois a programação, incluindo os bairros atendidos, está sujeita a alterações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia