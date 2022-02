Lei de maus-tratos e abandono de animais já está valendo em condomínios; entenda

Síndicos de condomínios comerciais ou residenciais já podem e devem denunciar maus-tratos e abandono de animais. A lei, publicada em dezembro de 2021, já está valendo. No ano passado, foram registradas mais de 16 mil denúncias de maus-tratos e abandono no estado de São Paulo.

A lei determina que no momento da ocorrência, síndicos e administradores devem denunciar de imediato aos órgãos de Segurança Pública.

(Imagem Ilustrativa: giselaatje por Pixabay)

Em um condomínio de Sorocaba (SP), com 384 apartamentos, no hall de entrada de todas as torres foram colados cartazes alertando sobre a lei.

“O nosso papel em função de síndico é fazer a conscientização junto de seus moradores, alertá-los, notificá-los sobre esses problemas e o que pode vir acontecer e também advertir e em último caso, se necessário, denunciar e relatar os fatos às autoridades em casos de omissão e até mesmo de abandono”, conta a síndica Clara Pontes.

A denúncia pode ser feita pelo número 190, aplicativo da Polícia Civil ou pela internet no site da delegacia da Polícia Civil.

“Essa comunicação naturalmente deve ter a maior quantidade possível de informações a respeito do caso, tais como a identificação do tutor, a qualificação do animal, indicação de espécie e raça, características, enfim, condições que permitam a correta individualização e identificação, apontando ainda o endereço onde o animal e os tutores possam ser localizados e o detalhamento e indícios de provas da ocorrência de maus-tratos, entre outras”, explica o vice-presidente da OAB Sorocaba João Paulo Milano.

Quem tem uma relação de carinho e respeito pelos animais acredita que a lei é uma garantia a mais para punir quem comete um crime contra eles.

“Isso é completamente necessário, é mais que uma consciência social, temos que respeitar eles como respeitamos a nós mesmos”, conta o programador Alexandre Pereira.

Dados recentes da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que, de janeiro a novembro de 2021, foram registradas 16.042 denúncias de crimes contra cães, gatos e outras espécies de animais de estimação. No mesmo período de 2020, foram 13.887, um aumento de 15,60%.

Fonte: G1.globo.com