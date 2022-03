Muito calor? Veterinária dá dicas de como refrescar os pets no verão

Se o calor já incomoda o ser humano, imagina para os cachorros e gatos que são cobertos de pelos. As altas temperaturas podem deixar os pets estressados e até afetar a saúde deles. Mas, calma, há algumas dicas para ajudar o seu animalzinho de estimação no verão.

(Imagem Ilustrativa: Jan Steiner por Pixabay)

O g1 conversou com a médica veterinária Patrícia Elena Pattacini Martins, que deu alguns conselhos para ajudar os pets a se livrarem do calor. Segundo a especialista, é importante ter um lugar com sombra e água fresca e, principalmente, muito cuidado com a alimentação.

“O estresse aumenta com o calor, e a falta de apetite também. Precisa observar se ele está se alimentando e bebendo água. Em casa, é preciso ter um lugar arejado, fresco, bem ventilado, com sombra. Na alimentação, dê preferência para ração, porque a comida pode azedar, então não deixe muito tempo no pote. Coloque a quantidade que deve comer e nos horários certos”, aconselha a veterinária.

Os famosos passeios com os cães precisam de cuidado redobrado no verão. Com o sol forte e o asfalto quente, é preciso escolher os horários em que a incidência dos raios solares é menor para não prejudicar a saúde ou estressar o animal.

“Não leve para passear em horários de sol forte, prefira de manhã ou no final do dia. O asfalto quente pode queimar as patas, então verifique antes de sair. Quando for passear, leve água para ele. Existem cremes que protegem os coxins, também é uma boa opção na hora do passeio”, indica Patrícia.

Frutas frescas e gelo

Para quem procura uma opção refrescante e divertida para o pet dentro de casa, a solução pode estar nas frutas frescas e nos cubos de gelo. Para o estudante de medicina veterinária Jonathan Jodar, de 21 anos, a hora da alimentação também pode se transformar em brincadeira para as suas duas cachorras.

“Procuro sempre deixar água fresca para elas tomarem em um ambiente com piso fresco para que não fiquem em um chão muito quente e não traga desconforto. Coloco gelos na água para elas brincarem. Além dar muito benefício para se refrescarem, isso também serve como uma brincadeira e bem estar”, comenta.

O estudante também ensinou como preparar essas opções divertidas e refrescantes.

“Busco sempre pegar frutas frescas e lavar muito bem. Corto as frutas em pequenos pedaços e ofereço para elas três dias na semana. Os gelos, eu uso uma forma comum, e coloco no freezer para preparar, depois é só tirar da forma e oferecer”, ensina Jodar.

Mas, cuidado, apesar das frutas serem uma ótima opção, a veterinária alerta que alguns tipos podem ser tóxicos ou fazerem mal à saúde dos pets.

“A carambola, por exemplo, tem uma substância que pode afetar os rins. A uva pode intoxicar”, indica a veterinária.

E os gatos?

Já para os gatos, que costumam ser mais independentes e ficar dentro de casa, a água fresca e uma boa alimentação são o melhor remédio no calor intenso, como explica Patrícia.

“Água corrente estimula o gato a beber água. Deixe em um local fresco e arejado. Pode colocar cubos de gelo para brincar e estimular. O gato precisa de água para evitar problemas renais. Para comer, dê sachês de boa qualidade um pouco todos os dias. A ração de qualidade ajuda a manter o gato melhor nutrido”, aconselha a veterinária.

Fonte: G1.globo.com