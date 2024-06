Passeios são aliados da saúde e bem-estar dos pets; confira dicas

Quem é tutor de pets já deve ter reparado o quanto seu animal fica diferente depois de um bom passeio. Mais animado, brincalhão e até mais obediente.

Não é à toa que os passeios são tão importantes para a saúde física e mental dos nossos pets, além de serem muito recomendados pelos veterinários.

(Imagem Ilustrativa de Andriyko Podilnyk por Unsplash)

Cerca de 30 minutos de atividade física por dia podem reduzir o risco de obesidade, doenças cardíacas e diabetes em cães.

Além dos benefícios para a saúde física, a saúde mental também entra em jogo, quando os passeios são mais frequentes, como contou a médica veterinária Camila Turini ao g1.

“A maioria dos cachorros hoje ficam sozinhos em casa enquanto o tutor vai trabalhar. Então um dos principais benefícios é ajudar na eliminação do estresse do animal que fica muito tempo sozinho num lugar muito pequeno. Além de todo controle de peso, ajuda na parte cardiovascular e a manter um coração saudável”, explica a veterinária.

Jéssica Farias é consultora de viagens e, apesar de trabalhar em casa, sempre reserva um tempo para levar seu pet, o Floquinho, para passear. O animal é seu companheiro no home office, mas mesmo assim a tutora conta que, apesar de todo tempo junto, o animal pede pelo lazer ao ar livre.

“Ele fica esperando para passear. Olha para um, olha para outro, até alguém levar ele para passear. Então nós procuramos um tempo para ele, é sagrado às 18h o passeio”, explica a tutora.

Além das “voltas” diárias, a família procura investir tempo em passeios mais longos, desde parques, onde moram, até viagens para outras cidades.

“A gente sempre procura por lugares que aceitem ele. Não só o hotel, mas pontos turísticos que aceitem ele. Até porque viajar sem ele não é uma opção”, conta.

Dicas da veterinária

Em entrevista ao g1, a médica veterinária Camila Turini deu dicas de como planejar da melhor forma o passeio com o pet. Confira:

Antes do passeio:

Escolha a coleira e guia adequadas: Leve o seu cão para experimentar a coleira em uma loja para garantir o tamanho correto e que ele se sinta confortável. Verifique se o material é resistente o suficiente para o porte do seu animal e dê preferências para as coleiras com guias peitorais, que resultam em mais conforto para o Pet.

Higiene: Tenha lenços umedecidos próprios para animais em casa para limpar as patas do seu cão após o passeio. Evite usar produtos de higiene infantil, pois podem causar alergia.

Horário do passeio: No verão, passeie com o seu cão no início da manhã, até 8h30, ou no final da tarde, quando o calor estiver menos intenso. No inverno, evite passear entre 10h e 15h.

Segurança: Leve água para o seu cão se hidratar durante o passeio e preste atenção para que ele não ingira nada do chão.

Durante o passeio:

Controle do estresse e estimulação: O passeio ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade do seu cão por ficar sozinho em casa. Então, valorize o contato com outros cães e pessoas.

Estimulação mental: Deixe o seu cão farejar e explorar o ambiente durante o passeio, porém fique por perto para evitar acidentes.

E os gatos, podem passear?

Camila explica que os gatos, diferente dos cachorros, não têm a necessidade fisiológica de se manterem tão ativos. Porém os animais podem ser acostumados desde pequenos e isso pode viabilizar os passeios.

“Se for passear com os gatos, a melhor coleira é aquela que prende o peitoral com colete. O gato foge, ele escapa muito fácil das coleiras, então é o que a gente indica”, conta a veterinária.

Fonte: G1.globo.com