Pets podem contrair gripe e ter dores nas articulações devido ao clima frio

Proteger e cuidar dos companheiros de quatro patas sempre é uma das prioridades dos “pais de pet”, entretanto, este cuidado precisa ser redobrado quando se trata da saúde deles em dias frios.

(Imagem Ilustrativa de Joey Banks por Unsplash)

O g1 conversou com um especialista que destacou as principais doenças que podem acometer os pets com a chegada do inverno e como podemos prevenir e tratar estas condições sem muitos problemas.

Tutores e seus animais precisam adaptar à rotina e cuidados necessários para garantir a qualidade de vida dos pets em dias com baixas temperaturas.

Segundo o veterinário Reynaldo Landgraft, cães e gatos podem ter problemas nas articulações e até mesmo contrair gripe, assim como os humanos, porém, isso só acontece se o animal foi negligenciado a ponto de ficar exposto ao vento, não for secado corretamente após os banhos ou ficar exposto a bactérias em ambientes com falta de higiene.

Outra situação, é quando o animal é criado fora de casa. Se este for o caso, não há problema em deixá-los lá fora nos dias frios, quando estão acostumados com este tratamento desde filhotes, os tutores só precisam garantir que os pets tenham um abrigo para dormir, mesmo que seja uma casinha de plástico.

“O animal tem que já estar acostumado a ficar no quintal e sempre ter um abrigo. Ele não pode dormir no relento, tem que ter opção de um local protegido do vento e do frio”, explica Reynaldo.

Ao g1, o veterinário explicou que “pacientes que não vinham há muito tempo, começaram a voltar para fazer sessões de acupuntura, pois começaram a sentir o inverno e a terem problemas articulares, no joelho, coluna, cervical, ombro, quadril, coxa femural, entre outros”.

Roupinhas e cobertores não são suficientes

Algumas raças peludas já possuem uma proteção térmica, então não precisam usar roupinhas ou ficar envoltos em cobertores, segundo o especialista. Entretanto, alguns animais, mesmo com estes itens, podem passar frio e contrair alguma doença dependendo da temperatura.

As orientações do veterinário são: evitar tosar o cachorro no inverno; ficar atendo ao calendário de vacinas; proporcionar uma boa alimentação e secar muito bem o animal após o banho, desta forma, ele terá imunidade alta para encarar o calor e o frio.

Segundo Reynaldo, se o animal estiver saudável, ele não vai ter grandes alterações na sua rotina devido ao frio, “ele vai correr igual, brincar igual, independente da temperatura, mas é necessário ficar atento se mudar o comportamento”.

Aconchego no frio

Com todos os cuidados necessários, o frio pode favorecer um aumento na conexão entre tutores e pets. A estudante Geovanna Freitas, conta que a chegada do frio trouxe uma carência maior para sua gatinha de estimação, a Sisi.

“Ela fica arranhando a cama, querendo subir e entrar debaixo da coberta, ela é bem agitada, mas aí no frio ela fica mais carinhosa, mais dengosa e mais carente. Ela quer carinho e fica se esfregando na gente e querendo ficar debaixo da coberta, porque pra ela é o lugar favorito”, relata a jovem.

Essa necessidade por atenção e colo pode surgir com maior frequência em dias frios, até porque, os pets são como nós, e adoram se aconchegar junto à família no inverno.

“É igual a gente, né? Quando tá calor, normalmente, a gente não quer que os outros fiquem tocando na gente, tá tudo grudento, e no frio quer se aconchegar mais”, finaliza o veterinário.

Fonte: G1.globo.com