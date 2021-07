Prefeitura de Atibaia retoma mutirão de castração de cães e gatos

A Prefeitura da Estância de Atibaia retoma nesta quinta-feira, dia 1º de julho, os mutirões de castração de cães e gatos, serviço promovido gratuita e periodicamente nos bairros pelo Departamento de Defesa Animal dentro do Programa Permanente de Castração. O primeiro mutirão de 2021 não abrirá inscrições, atendendo apenas animais que estavam na lista de espera do Programa.

(Imagem Ilustrativa: Peter Morth / Pixabay)

O Departamento de Defesa Animal está definindo as datas dos próximos mutirões, que normalmente acontecem nos bairros mediante inscrição prévia, aberta alguns dias antes da ação. O procedimento é realizado por uma equipe conveniada de veterinários num ônibus especialmente adaptado e, após o procedimento, os tutores também recebem instruções e recomendações sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e cuidados necessários.

Além de ser a maneira mais ética e eficaz de controle da população animal, e consequentemente das zoonoses (doenças transmissíveis entre animais e seres humanos), a castração também traz benefícios para a saúde de cães e gatos, prevenindo diversas doenças. Os interessados devem ficar atentos à divulgação da data de inscrição do mutirão no seu bairro, comparecendo ao local indicado com comprovante de endereço, RG e CPF. Vale ressaltar que o comprovante de endereço deve ser da região onde ocorrerá a ação e, feita a inscrição, será agendado um horário para atendimento no dia de realização do mutirão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4413-6996.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia