Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal é inaugurado em Atibaia

Foi inaugurado em Atibaia, na última segunda-feira (6), o primeiro Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no município, garantindo mais agilidade nos serviços tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A iniciativa visa facilitar a vida dos cidadãos, reduzindo a burocracia e aprimorando o atendimento ao público.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A cerimônia de inauguração do PAV em Atibaia contou com a presença do delegado da Receita Federal em Jundiaí, Bruno Henrique Soares Zoner, de secretários municipais e demais autoridades locais.

O PAV da Receita Federal está localizado dentro do Facilita (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, representando um grande passo em direção à modernização. A população pode acessar serviços como comprovante de inscrição, alteração e regularização de CPF (pessoas físicas) e consulta de pendência fiscal e cadastral (pessoas jurídicas), entre inúmeros outros recursos.

Segundo o delegado da Receita Federal em Jundiaí, Bruno Zoner, esse novo recurso representa uma conquista importante para a comunidade, que agora pode contar com auxílio e atendimento eficaz diretamente em seu município. “Todos precisam dos serviços da Receita Federal e, com a inauguração do PAV, Atibaia se torna um exemplo de como a tecnologia pode ser empregada para melhorar a vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento local”, destacou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia