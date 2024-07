Um adolescente foi apreendido com porções de crack, cocaína e maconha em Jarinu (SP). A ocorrência foi registrada no bairro Roseiral na madrugada deste domingo (28).

Adolescente é apreendido com porções de crack, cocaína e maconha em Jarinu (Foto: Polícia Militar / Divulgação)

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia o patrulhamento na região quando suspeitou do nervosismo do adolescente, que estava com uma sacola nas mãos e carregava uma pochete. Ao perceber que seria abordado, ele jogou a sacola no chão e tentou fugir, mas foi alcançado.

Com o adolescente, a polícia apreendeu quase R$ 200 em dinheiro, um celular e cerca de 190 porções de maconha, cocaína, crack e ICE. Ele foi detido suspeito de tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Campo Limpo Paulista (SP).

