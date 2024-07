Aneel aprova redução na conta de energia em Bragança Paulista, Joanópolis e Vargem

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (9) redução média de 9,89% na tarifa de energia para moradores de Bragança Paulista, Vargem e Joanópolis (apenas o trecho atendido pela Energisa). A medida vale a partir de sexta-feira (12).

A medida foi definida pela Aneel em processo de reajuste anual da tarifa para clientes da Energisa Sul-Sudeste, sendo previsto no contrato de concessão e aplicado para todas as distribuidoras de energia do país.

Na prática, a tarifa terá redução média 9,89%. Segundo a concessionária, o índice de redução para clientes residenciais será de 9,40%. No caso de média e alta tensão, caso de indústrias e comércios de médio e grande porte, o índice médio será de redução de 11,12%.

Bandeira amarela

Pela primeira vez desde abril de 2022, o governo acionou a bandeira amarela para tarifas de energia elétrica para este mês de julho. Com isso, haverá cobrança adicional no valor, deixando o preço da energia elétrica mais caro para famílias e empresas.

Nos últimos 26 meses, a bandeira permaneceu verde. Ou seja, sem necessidade de acréscimo na conta.

Com a bandeira amarela:

A tarifa aumenta R$ 1,88 a cada 100 kilowatt-hora (kWh).

O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente 150 kWh a

A Aneel explicou que os fatores que levaram à adoção da bandeira amarela são:

previsão de chuvas abaixo da média no segundo semestre (cerca de 50% menos que o normal).

previsão de temperaturas acima da média no inverno, o que levará ao acionamento de aparelhos para amenizar o ambiente.

