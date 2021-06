Bragança Paulista proíbe atividades de esportes coletivos até 14 de junho

A Prefeitura de Bragança Paulista suspendeu a realização de eventos e atividades esportivas coletivas na cidade até o dia 14 de junho. A medida é uma tentativa da administração municipal de frear o avanço da Covid-19 na cidade. As práticas esportivas individuais seguem permitidas.

Desde o último sábado (5), estão proibidas atividades esportivas coletivas como partidas de futebol amador, futebol de rua, voleibol amador, dentre outras modalidades que envolvam grupos de pessoas. Centros de ginástica e dança só poderão realizar aulas individuais.

Bragança Paulista (Foto: Prefeitura de Bragança Paulista)

Academias devem funcionar com atendimento individual e com agendamento. Os jogos do Red Bull Bragantino seguem permitidos por se tratar de esporte de alto rendimento, que é submetido a regras federais específicas.

Os eventos também estão proibidos na cidade. Festas ou cessão de sítios, chácaras ou até mesmo em casa estão proibidas, mesmo que envolvam apenas convidados da família.

Panorama

Entre terça-feira (1º) e sábado (5) a cidade registrou 328 novos casos e chegou a 19.099 infectados. No período foram registradas duas mortes pela doença.

Tanto as UTIs quanto as enfermarias seguem lotadas na cidade. Na noite de sexta-feira (4), a fila para atendimento a pacientes de covid registrou 30 pessoas.

