Campanha do Agasalho: SP reforça importância de doações em meio a baixas temperaturas

Com a frente fria que atravessa o estado de São Paulo desde a última quinta-feira (08), provocando queda de temperatura e pancadas de chuva, as doações para a Campanha do Agasalho se mostram cada vez mais importantes. Neste ano, a ação solidária promovida pelo Fundo Social do Estado de São Paulo tem foco na doação de cobertores novos e peças de inverno como agasalhos, luvas, cachecóis, etc.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de SP (CGE), as mínimas no Estado poderão chegar a 2 graus (Campos do Jordão) e 7 graus na capital paulista nesta segunda-feira. A previsão completa está disponível no instagram @defesacivilsp .Nesta terça-feira (13), a mínima na capital também deverá chegar em 7 graus e o recorde de frio será em Campos do Jordão (3 graus).

(Foto: Governo de SP)

Até o momento, foram doados 28.639 cobertores e 150 caixas de roupas, totalizando 12,8 mil peças. Também foram arrecadados R$1.289.097,15 em doações em dinheiro, que serão utilizados para a compra de cobertores novos.

Para acompanhar as doações que estão sendo realizadas para a Campanha do Agasalho o Fundo Social lançou o “Cobertômetro”, um indicador de doações disponível na página oficial da Campanha. Este indicador inédito permitirá acompanhar a atualização de todas as doações realizadas para a Campanha do Agasalho. O Cobertômetro apresenta as doações de cobertores, segmentadas por contribuições vindas do interior do Estado e pela Capital, além de exibir os donativos em dinheiro feitos para a campanha.

O Fundo Social também adquiriu 125 mil cobertores com recursos próprios, que estão sendo distribuídos entre os municípios paulistas conforme o cruzamento de dados entre o CadÚnico, cadastro nacional de informações sobre famílias de baixa renda existentes no país, e os municípios que registram as temperaturas mais baixas no Estado de São Paulo.

Para doar para a Campanha do Agasalho na capital as pessoas devem se dirigir ao depósito do Fundo Social, localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré. Quem preferir também poderá realizar sua doação diretamente na conta corrente da Campanha.

Doações em dinheiro:

Conta Corrente: 19.771-8

Agência: 1897-X (Banco do Brasil)

CNPJ/MF: 44.111.698/0001-98

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo, Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP (Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

Demais cidades: Postos definidos pelas prefeituras locais

Fonte: Governo do Estado de São Paulo