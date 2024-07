Carro invade pista contrária e mata motociclista atropelado em Bragança Paulista

Um motociclista de 24 anos morreu após ser atropelado por um carro que invadiu a pista contramão da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Bragança Paulista, na tarde desta quarta-feira (24).

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o carro envolvido no acidente era conduzido por Milton Benedito Favaron, de 58 anos, que apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança de R$ 5 mil e foi colocado em liberdade – leia mais abaixo.

Matheus Mertz Dos Santos, que pilotava a moto atingida pelo carro, morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 13h na altura do Km 42. Segundo o BO, “por razões a serem devidamente apuradas”, o motorista do carro invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente a motocicleta de Matheus, que morreu no local.

O registro aponta ainda que, durante o atendimento da ocorrência, policiais notaram que Milton apresentava “alguns sinais de embriaguez, quais sejam, hálito forte de álcool, dispersão e olhos vermelhos”.

Ainda segundo o registro policial, Milton alegou ter sido “surpreendido por um outro automóvel, que, abruptamente, entrou na frente de seu conduzido, viu-se obrigado a manobrar rapidamente à direita, para evitar a colisão, invadindo então a contramão de direção, dando então ensejo ao acidente”.

Milton negou realizar o exame de bafômetro e o exame clínico.

Na delegacia de polícia, o delegado considerou que havia indícios de embriaguez ao volante. Apesar disso, com relação ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda havia “necessidade de serem promovidas diligências outras, a fim de se verificar se a colisão aconteceu exatamente como relatado pelo ora indiciado”.

“Diante do exposto, a autoridade policial plantonista deliberou pela lavratura do competente auto de prisão em flagrante em desfavor do indiciado tão somente pela prática, ao menos em tese, do delito de embriaguez ao volante, ficando postergada para ulterior momento toda e qualquer deliberação no tocante ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor”, diz o BO.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Ele pagou uma fiança no valor de R$ 5 mil e vai responder em liberdade. As circunstâncias sobre o homicídio culposo na direção de veículo automotor serão investigadas.

O g1 procurou a advogada de defesa de Milton, Juliana Gomes, que informou que os “fatos serão esclarecidos em momento oportuno no bojo do processo judicial”. Ela ainda conclui afirmando que Milton está à disposição da Justiça para colaborar.

