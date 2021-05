Casal suspeito de passar notas falsas em comércios é preso em Bragança Paulista

Um casal foi preso na noite de quinta-feira (29) após ser flagrado com notas falsas que eram utilizadas para realizar compras em estabelecimentos comerciais no Centro de Bragança Paulista. As prisões forem feita pela Polícia Militar, com apoio do Centro de Operações Integradas (COI) do município.

Dupla era procurada por utilizar notas falsas para realizar compras em lojas da cidade (Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

De acordo com a prefeitura, o caso aconteceu depois que a PM recebeu uma denúncia de uma funcionária de uma farmácia, que afirmou que um homem e uma mulher haviam tentado passar uma nota falsa de R$ 200 para comprar um produto no estabelecimento.

O COI foi acionado e identificou que o veículo dos suspeitos, com placas de Taboão da Serra, estava estacionado na rua Coronel Theófilo Leme, no Centro. Os PMS se deslocaram até o local e abordaram um homem de nacionalidade peruana e uma mulher.

Em revista pessoal, foram encontrados, em notas falsas, R$ 1.800 com o homem e outros R$ 2.000 no veículo. Com a mulher, havia R$ 66,15.

Na abordagem, o homem confessou aos policiais militares que comprou cada nota falsa de R$ 200 por R$ 30 em Guaianases, Centro de São Paulo. Já a mulher, contou que, ao visualizar a abordagem, escondeu, em um cano de um muro próximo, mais R$ 1.000 em notas falsas, indicando o lugar.

O casal também indicou todos os estabelecimentos em que utilizaram as notas falsas em Joanópolis, Vargem e Bragança Paulista.

A dupla foi encaminhada ao DP de Bragança Paulista, onde foi identificada por donos de diversos estabelecimentos comerciais. O homem e a mulher foram presos em flagrante e o veículo foi apreendido.

Fonte: G1.globo.com