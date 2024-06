Com queda nas temperaturas, Governo de SP amplia Campanha do Agasalho nos municípios

O Governo de São Paulo amplia a Campanha do Agasalho 2024 nesta semana com a previsão de queda das temperaturas para os próximos dias. A partir desta quarta-feira (26), todas as prefeituras do Estado começam a retirar no depósito do Fundo Social, localizado no bairro Jaguaré, o material necessário para dar início à campanha nos municípios. Cada cidade receberá 10 caixas e 10 cartazes da ação, que serão colocados em locais de maior visibilidade nas ruas. A distribuição do material vai até o dia 25 de julho.

Caixas que serão entregues aos municípios para a Campanha do Agasalho (Foto: Governo de SP)

As temperaturas caem nesta quinta-feira (27), com máxima de 22°C e mínima de 14°C. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil Estadual, a sexta-feria (28) tem novamente tempo mais quente, com mínima de 14°C e máxima de 27°C. Mas o frio volta novamente no sábado (29), com temperaturas entre 17°C e 23°C, e o domingo (30) permanece bastante gelado, entre 12°C e 16°C.

Cobertores novos

Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha deste ano busca estabelecer um paralelo entre o manto sagrado do esporte – as camisetas e bandeiras dos times – e o cobertor, item essencial para aquecer quem mais precisa durante o inverno. O foco está na doação de cobertores novos. Os interessados podem doar diretamente para o Fundo Social ou realizar um Pix de qualquer valor para a campanha.

Como nos anos anteriores, o Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas, de acordo com índices de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além de cobertores, a campanha também aceitará doações específicas de itens de inverno como toucas, luvas e meias. Na capital paulista, os itens podem ser entregues no depósito do Fundo Social, no Jaguaré. É o mesmo local utilizado como centro de arrecadação e triagem para ação de ajuda humanitária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos demais municípios, as prefeituras que aderiram a campanha serão responsáveis pela arrecadação e distribuição das doações. Ao fim da ação, cada município contabiliza as doações recebidas e doadas.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo