Concessionária prevê passagem de 600 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro durante a Páscoa

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, prevê a passagem de 600 mil veículos em quatro dias de Operação Especial no feriado de Páscoa. O número é similar ao registrado em 2019 (608 mil veículos). A Concessionária não realizou operações nos dois últimos anos, por conta da pandemia do coronavírus.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

A expectativa da Rota das Bandeiras é de que o movimento de saída para o Feriado tenha trânsito acentuado a partir das 16h de quinta-feira, 14 de abril, se estendendo até as 21h. Motorista que for viajar na sexta-feira deve ficar atento: o anel viário Magalhães Teixeira (SP-083) tem previsão de interdição total da pista sul (sentido Miguel Melhado Campos) entre os km 18 (entroncamento com a Bandeirantes) e 0 (acesso à D. Pedro I ) no período das 9h às 13h, para realização de uma motociata. Bloqueio irá impactar quem deixa a D. Pedro I, em Campinas, e irá acessar, por exemplo, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes.

Até domingo (17), guinchos e ambulâncias da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos do Corredor Dom Pedro, para garantir a agilidade nos atendimentos. As obras serão suspensas durante o período.

Toda movimentação será acompanhada pelas 94 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias de forma ininterrupta, para prestar auxílio aos motoristas que precisarem de atendimento.

O maior movimento no feriado será na D. Pedro I (SP-065), com previsão de passagem de 416 mil veículos. A Prof. Zeferino Vaz (SP-332) tem previsão de tráfego de 86 mil veículos. Já na região de Jundiaí, a expectativa é que 80 mil usuários utilizem a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e outros 17 mil a Romildo Prado (SP-063).

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras