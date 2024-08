Concessionária realiza manutenção preventiva de pavimento em acessos da D. Pedro I

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, fará a manutenção preventiva do pavimento da rodovia D. Pedro I (SP-065), na região de Campinas, a partir deste sábado, dia 10, no trecho entre os km 120 e 145, nos dois sentidos. Motoristas deverão ficar atentos, pois, além das interdições de faixas nas pistas expressa e marginais, haverá o fechamento de alças de dispositivos.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

O trabalho para evitar infiltrações no pavimento será realizado sempre fora dos horários de pico, entre 9h e 16h, e os pontos de maior fluxo de veículos serão executados aos fins de semana. Os fechamentos de alças irão ocorrer de forma intercalada e terão duração média de 1h.

Neste sábado, dia 10, primeiro dia de intervenções, serão cinco pontos com interdições: o mais crítico é o do entroncamento com a Gov. Adhemar de Barros (SP-340), no km 134, com fechamentos de alças nos dois sentidos da via. Na pista Sul (sentido Jacareí), também está prevista a interdição do acesso à rodovia dos Agricultores (SPA 122/065), em Valinhos, no km 122. Na pista Norte (sentido Anhanguera), os bloqueios ocorrerão no km 127, acesso à rodovia Heitor Penteado, sentido Sousas; no km 133, saída do Parque Imperador; e no km 137, acesso à avenida Guilherme Campos, sentido Unicamp.

Os pontos em obras receberão sinalização especial. Os motoristas devem manter a atenção redobrada e reduzir a velocidade ao passar pelos trechos em obras. A programação poderá ser alterada em virtude das condições climáticas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras