Concessionária realiza mapeamento de animais de grande porte no Corredor Dom Pedro

A Concessionária Rota das Bandeiras realiza a quarta edição do ‘Censo Animal’, programa de conscientização de proprietários de animais de grande porte à beira das rodovias. Durante a conversa com os proprietários, os inspetores de Tráfego falam sobre a importância de manter o rebanho preso e diminuir o número de ocorrências na via. O primeiro Censo foi realizado em 2015. A partir de 2020, a Concessionária definiu que o levantamento seria feito a cada dois anos. Em 2022, foram visitadas 79 propriedades, que possuíam 5.652 animais. As características e as marcações dos animais são informações que auxiliam a Concessionária a identificar o proprietário caso haja alguma apreensão ou acidente na rodovia.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

A equipe da Concessionária também dá orientação sobre os cuidados com a manutenção de cercas. De acordo com o artigo 936 do Código Civil, os proprietários têm responsabilidades civil e criminal em casos de acidentes com os animais. Um folheto com dicas de segurança é entregue no momento da visita.

Quando ocorre uma apreensão, os animais são levados a um pátio em Louveira, onde recebem cuidados veterinários como vacinas e alimentação. Os proprietários têm oito dias para fazer a retirada dos animais. Depois desse período, caso o proprietário não seja identificado, os animais são liberados para leilão, com a arrecadação destinada ao município e ao próprio pátio de apreensão para a cobertura dos gastos efetuados durante a estadia.

A edição 2024 do ‘Censo Animal’ teve início pela Perimetral de Itatiba (SPI 081/360), recém-inaugurada. A rodovia corta uma região essencialmente rural e cinco passagens de fauna foram construídas, para a travessia segura de animais. Três passagens são subterrâneas, para a ligação entre propriedades. E, pela primeira vez no Corredor Dom Pedro, foram construídas duas passagens aéreas, para a travessia de animais arborícolas, como macacos, preguiças e ouriços.

“O respeito ao meio ambiente permeia todo o trabalho da Rota das Bandeiras, uma vez que as rodovias estão em meio a áreas verdes e habitat natural. Outra medida que visa à preservação da fauna é o constante treinamento de nossos integrantes sobre a melhor forma de agir e os cuidados necessários diante de um animal silvestre”, explica Sérgio Rugai, gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (SSMTA) da Rota das Bandeiras.

A presença de animais na pista é um risco à segurança dos motoristas. Para minimizar as chances de um acidente, a Rota das Bandeiras investe em ações periódicas, que vão desde a capacitação de equipes na captura dos animais até ações educativas desenvolvidas pelo programa Rota da Educação com escolas municipais do Corredor Dom Pedro.

Em julho, profissionais da Concessionária realizaram um treinamento para o manejo de animais silvestres. Os integrantes estiveram na Mata Ciliar, associação com sede em Jundiaí que desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade. O local recebe para tratamento animais feridos apreendidos pela Rota das Bandeiras e outras concessionárias de rodovias. Desde 2018, a Concessionária realizou 4160 atendimentos a animais silvestres no Corredor Dom Pedro. A maioria dos casos – 3780 ocorrências – foram de capivaras, afugentadas. No período, foram resgatados para tratamentos outros 63 animais, de 19 espécies.

O que fazer ao se deparar com um animal na pista?

Redobre a atenção ao trafegar por trechos sinalizados;

Ao avistar animais na pista, reduza a velocidade, mas lembre-se de olhar pelo retrovisor para se certificar que nenhum veículo vem em alta velocidade;

Jamais buzine, para não assustar os bichos;

Não pisque os faróis ou jogue luz nos animais;

Ao fazer uma ultrapassagem, passe por trás dos bichos;

Após a ultrapassagem, sinalize para os motoristas que vêm em direção oposta sobre o perigo. Para isso, pisque os faróis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras