Corredor Dom Pedro de rodovias teve movimento recorde durante o Carnaval

O Corredor Dom Pedro de rodovias teve movimento recorde de veículos no Carnaval deste ano. Em seis dias de Operação Especial, entre sexta-feira (25) e a quarta de Cinzas (02), a Concessionária Rota das Bandeiras registrou a passagem de 893 mil veículos pelas rodovias sob sua administração.

Este é o maior volume de tráfego verificado desde 2010, primeiro Carnaval sob concessão. Até então, o maior volume verificado havia ocorrido em 2017, quando o Corredor Dom Pedro recebeu a passagem de 877 mil veículos.

(Fonte: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Apesar do excesso de veículos, a Rota das Bandeiras não registrou mortes durante o feriado. Foram 26 acidentes. Em 2020, foram 31 ocorrências, com uma morte. – o feriado foi suspenso em 2021, em virtude da pandemia do coronavírus.

Com o calor intenso durante todo o feriado e a normalização da maioria dos serviços com o avanço da vacinação, os motoristas pegaram estrada na sexta-feira (25). A D. Pedro I (SP-065), que concentra o maior volume do Corredor, teve movimento bem acentuado já a partir das 16h na região de Atibaia, com melhora nas condições de tráfego na pista sul (sentido Jacareí) já perto das 22h.

O retorno do Carnaval, apesar da chuva intensa no fim de terça-feira (1), foi bem mais tranquilo para os motoristas. Historicamente, o tráfego é diluído no retorno dos feriados.

Principal ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e as praias do Litoral Norte, além da conexão com rodovias como a Fernão Dias (BR-381), a D. Pedro I teve fluxo de 612 mil veículos. Na Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Mogi Guaçu, foram 132 mil veículos. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) teve a passagem de 114 mil usuários, enquanto a Romildo Prado (SP-063) registrou 34 mil veículos.

Para garantir as boas condições de tráfego durante o feriado, as obras foram suspensas durante o período. Toda movimentação foi acompanhada pelas 94 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorreram as rodovias de forma ininterrupta, para prestar auxílio aos motoristas que precisavam de atendimento, e guinchos e ambulâncias foram posicionamento em pontos estratégicos do Corredor Dom Pedro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras