Corredor Dom Pedro deve receber 780 mil veículos durante o Feriado de Corpus Christi

O feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, deverá colocar 780 mil veículos nas rodovias do Corredor Dom Pedro e a Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da malha rodoviária, preparou uma operação especial de tráfego para garantir uma viagem segura e tranquila aos motoristas.

Nesse feriado, a principal novidade para os motoristas é a liberação do tráfego nas faixas adicionais da rodovia D. Pedro I (SP-065), no trecho entre os km 74 e 80. A terceira faixa de rolamento nesse trecho garante maior fluidez para o tráfego em uma região que recebe grande fluxo de veículos pesados em razão do entroncamento com a rodovia Fernão Dias (BR-381). O tráfego no local começou a ser liberado a partir do último dia 13 de maio e estará totalmente livre, em ambos os sentidos, até o próximo dia 31, após a conclusão das obras executadas pela Concessionária.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

De acordo com a Rota das Bandeiras, o motorista deve programar sua viagem a fim de evitar os horários de maior fluxo de veículos, quando pontos de lentidão poderão ser registrados. A expectativa da Concessionária é de que o pico de movimento nas rodovias seja registrado na véspera do feriado, no dia 29 de maio, das 15h às 22h, e na quinta-feira, dia 30, das 7h às 12h. No domingo, dia 2, a volta para casa também deverá registrar maior fluxo de veículos a partir das 14h.

“É importante que o motorista programe sua viagem com antecedência para evitar qualquer tipo de transtorno. Além de evitar os horários de pico, esse planejamento inclui a manutenção preventiva do veículo, com a verificação da calibragem dos pneus, níveis de óleo e água, além da verificação do sistema de iluminação e palhetas”, explica o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

Durante todo o feriado, guinchos e viaturas de resgate da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária para garantir maior agilidade no atendimento às ocorrências. Já as obras que exigem qualquer tipo de interdição de faixas serão suspensas nos dias de saída para o feriado e volta para casa.

Movimento por rodovia

A D. Pedro I (SP-065) é a principal rodovia do Corredor Dom Pedro e deverá concentrar cerca de 70% do volume de tráfego previsto para o feriado, com cerca de 525 mil veículos, especialmente aqueles em direção ao Circuito das Águas e Litoral Norte do Estado, além das cidades do Sul de Minas. Na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber outros 134 mil veículos. Já na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), que garante a ligação entre Campinas e o distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu, passando pelo Polo Petroquímico de Paulínia, a expectativa é de tráfego de 119 mil veículos.

A movimentação do feriado será acompanhada pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas de inspeção de tráfego percorrerão as rodovias de forma ininterrupta, para prestar auxílio aos motoristas. Aqueles que precisarem de auxílio ou informações deverão entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e funciona 24h, assim como os postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e a Área de Descanso para Caminhoneiros, localizada no km 111 da rodovia D. Pedro I, em Itatiba.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras