Corredor Dom Pedro deve receber 790 mil veículos durante o feriado da Revolução Constitucionalista

A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelo Corredor Dom Pedro de rodovias, preparou uma operação especial de tráfego para o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, entre os dias 5 e 9 de julho. Cerca de 790.292 veículos devem passar por todo o Corredor nos cinco dias de operação, de acordo com a Concessionária.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Na saída para o feriado, o maior movimento deverá ser registrado na sexta-feira, dia 5, das 16h às 22h, e no sábado, dia 6, das 8h às 12h. Já a volta para casa deverá ser mais movimentada a partir das 15h da terça, dia 9. A principal orientação da Concessionária é que o motorista programe sua viagem e, sempre que possível, evite viajar nos horários de pico.

Durante a operação especial realizada pela Concessionária, guinchos e viaturas de resgate ficarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária, facilitando o deslocamento para atendimento a qualquer tipo de ocorrência. O tráfego dos motoristas pelo Corredor Dom Pedro será acompanhado em tempo real por 91 câmeras conectadas ao Centro de Controle Operacional da Rota das Bandeiras, com monitoramento 24 horas.

“A operação é planejada para garantir a segurança e a tranquilidade do usuário em sua viagem. E, se houver algum tipo de imprevisto, ele pode contar com uma de nossas sete bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e, para os caminhoneiros, também há a área de descanso, em Itatiba”, destaca o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

A Rota das Bandeiras também destaca duas importantes novidades que o motorista encontrará nas rodovias do Corredor Dom Pedro durante o feriado. Em Atibaia, a rodovia D. Pedro I (SP-065) oferece desde o final de maio faixas adicionais em um trecho com 6km de extensão entre os km 74 e 80, o que contribui para melhora significativa da fluidez do tráfego na região. Além disso, esse será o primeiro feriado em que o motorista poderá trafegar pela recém-concluída Perimetral de Itatiba (SPI-081/360), nova rodovia com 8,2km de extensão que garante a conexão entre as rodovias D. Pedro I, Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), contribuindo para a retirada do fluxo de veículos pesados do viário municipal.

Maior movimento na D. Pedro

A rodovia D. Pedro I é a principal rodovia do Corredor Dom Pedro e deverá receber 68% do volume de veículos previsto para a operação, com quase 535 mil veículos durante o feriado. Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), que liga Campinas ao distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu, passando pelo Polo Petroquímico de Paulínia, a expectativa é de tráfego de cerca de 121 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra e Romildo Prado, que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber 134 mil veículos.

Como ter mais tranquilidade durante a viagem

Antes de pegar a estrada, é importante que os motoristas façam a manutenção preventiva básica do veículo, como a verificação dos níveis de água, óleo e combustível. A calibragem correta dos pneus, inclusive o pneu estepe, também é fundamental. Outra dica importante é que o motorista sempre tenha água disponível para se hidratar durante a viagem. “São dicas bem simples, mas que fazem muita diferença, garantindo maior segurança durante a viagem, minimizando o risco de imprevistos”, destaca Perez.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras

Atibaia