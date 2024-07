Cerca de 10 criminosos invadiram uma distribuidora de bebidas de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e furtaram produtos e um cofre. O crime foi registrado por câmeras de segurança – assista acima.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu na madrugada de terça-feira (23), por volta das 2h. O estabelecimento alvo do furto fica na avenida Oito de Maio, no bairro Jardim Águas Claras.

As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam em dois carros e param em frente. Em seguida eles invadem o local e começam a separar os produtos.

Ao menos 10 criminosos invadem distribuidora e furtam bebidas e cofre em Bragança Paulista (Foto: Reprodução)

Em determinado momento, dois homens parecem ver uma câmera de segurança e tentam retirá-la. Por volta das 2h05, parte do grupo entra em um escritório e leva um cofre, além de outros itens.

O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial e é investigado pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, o crime foi planejado. Ninguém foi preso até o momento.

Ainda segundo a polícia, os criminosos fugiram para São Paulo com os carros em que chegaram à distribuidora após a ação. Os veículos foram identificados e são procurados.

Proprietário da distribuidora, o empresário Marcelo Souza Pereira, de 45 anos, ainda está contabilizando o prejuízo total. Em entrevista à TV Vanguarda, ele afirmou que precisou recontar o estoque.

“É muito difícil. Tivemos que fazer recontagem do estoque. Manter essa relação (de produtos) não é fácil. Foram muitas horas de trabalho para regularizar tudo. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão fazendo a parte delas também”, disse.

“É lamentável. Tenho hoje em torno de 40 colaboradores. Essas pessoas ficam cada vez mais vulneráveis, assustadas, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. É insustentável.”

Ainda segundo o proprietário do comércio, o grupo estava armado.

“Tinha gente na retaguarda. Estavam armados e tudo mais. Isso em uma cidade do interior, como Bragança Paulista, chama muita atenção”, concluiu.

Fonte: G1.globo.com