Dois ficam feridos após avião monomotor fazer pouso forçado em Bragança Paulista

Duas pessoas ficaram feridas após um avião monomotor fazer um pouso forçado na manhã desta segunda-feira (21) em um condomínio de luxo em Bragança Paulista (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu potência e o piloto fez o pouso forçado dentro do condomínio. As vitimas são uma aluna e um instrutor.

As vitimas foram socorridas para o Hospital Universitário São Francisco. (Foto: Alesp)

Ela teve escoriações e ele teve um corte no nariz e apresentou dores na lombar. Eles estavam conscientes e foram socorridos pelos bombeiros e pelo Samu ao Hospital Universitário São Francisco (HUSF). O g1 apurou que ambos têm quadro estável.

A aeronave de prefixo PT-BOK está em situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pertence à empresa de treinamento de voo Charlie 0. A aeronave tem licença para treinamentos e não tem autorização para operar táxi aéreo.

Procurada pela reportagem, a empresa Charlie 0 informou que ainda vai se manifestar sobre o acidente.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronauticos (Cenipa) informou que uma equipe do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), foi acionada e atuou no local.

Foram registradas fotografias e partes da aeronave foram levadas para análise. Não há um prazo para que a investigação seja concluída.

Fonte: G1.globo.com