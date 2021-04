Dois são presos por porte ilegal de arma e venda de munição de uso restrito em Nazaré e Perdões

Dois homens foram presos na manhã de quinta-feira (22) por porte ilegal de arma e venda de munição de uso restrito em Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões (SP). Com eles foram apreendidas pistolas, espingardas, munições, pólvora e coldres.

Dois são presos por porte ilegal de arma e venda de munição de uso restrito em Nazaré Paulista e Perdões (Foto: Divulgação/ PM)

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma denúncia sobre um homem que guardava uma pistola no painel de um caminhão. Ao chegar no local, foi encontrado em um dos caminhões estacionados na empresa uma pistola Taurus calibre 765 com 10 munições, além de um carregador com 12 munições escondidas no painel do veículo.

Após localizar a arma, os polícias questionaram o homem que informou ter comprado há quatro anos e que na casa dele, dentro de um baú, havia mais armamentos e munições.

Os policiais foram até o local, onde encontraram um revolver calibre 38, uma arma artesanal calibre 28, uma espingarda de chumbo e diversas munições.

Enquanto a equipe fazia a busca, o homem começou a receber diversas ligações de um homem de Bom Jesus dos Perdões interessado na compra de armas. Os policiais se dirigiram até a casa dele onde localizaram mais armas e munições.

Os dois foram presos e indiciados por porte ilegal de arma e venda de munição de uso restrito. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

