Duas mulheres, homem e criança morrem após carro ser prensado entre caminhões na Dom Pedro I

Duas mulheres, um homem e uma criança morreram em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (9) na praça de pedágio da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Igaratá (SP).

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a rodovia, o carro em que as quatro vítimas estavam foi prensado entre dois caminhões em uma das cabines de cobrança do pedágio.

Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (9), na praça de pedágio da Rodovia Dom Pedro I, em Igaratá (Foto: Reprodução / Street View)

A concessionária explicou que um caminhão e um carro estavam parados na cabine do pedágio de cobrança manual quando um outro caminhão perdeu o controle e causou a colisão. As quatro pessoas no carro morreram. Os motoristas dos caminhões não se feriram.

Ainda segundo a concessionária, o acidente aconteceu por volta das 3h30, na pista sentido Jacareí. Além das equipes da concessionária, os Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária também foram acionados.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Igaratá.

