Dupla é detida com 244 papelotes de cocaína escondidos em carro na rodovia Fernão Dias

Dois homens foram detidos após serem flagrados com 244 papelotes de cocaína escondidos em um carro na rodovia Fernão Dias em Vargem (SP).

244 papelotes de cocaína são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na Fernão Dias (Foto: NUCOM-SP)

O flagrante aconteceu na altura do Km 7 quando os policiais pararam um carro ocupado pela dupla. Durante a fiscalização, os policiais notaram o nervosismo dos dois e encontraram os 244 papelotes com a droga escondidos próximo à alavanca de câmbio do veículo.

O passageiro disse não saber da origem da droga. Já o condutor alegou ter apanhado o entorpecente às margens da rodovia, no Km 20, já em Bragança Paulista, para revender em Extrema (MG). Ele disse aos policiais que pagou a quantia de R$ 1.000 pela droga via PIX, mas que não se recordava da chave da pessoa beneficiada.

Ao todo, foram 167 gramas da droga. A dupla foi encaminhada ao plantão policial de Bragança Paulista.

