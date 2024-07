Dupla é presa com 24 kg de maconha, cocaína e crack, na Rodovia Fernão Dias

Um homem e uma mulher foram presos na noite desta quinta-feira (25) após serem flagrados com 24 kg de maconha dentro do carro, na Rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 22h, durante um comando da Polícia na altura do Km 7 da rodovia.

Drogas foram apreendidas pela PRF em Vargem (Foto: Divulgação / PRF)

Os policiais deram ordem de parada ao veículo e, durante fiscalização, a equipe encontrou duas sacolas com 24 kg de maconha, além de 23 pinos de cocaína, 198 papelotes de cocaína e uma pequena porção de crack.

Ao ser questionada, a mulher disse que pegou as drogas na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. Ela afirmou que levaria as drogas até Recife (PE).

A ocorrência foi registrada no plantão policial de Bragança Paulista (SP), sendo que os dois foram presos por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: G1.globo.com