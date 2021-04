Dupla é presa com 4 kg de crack na Fernão Dias

Dois homens foram presos na segunda-feira (19) enquanto transportavam quatro quilos de crack na Rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem. A apreensão foi feita por volta das 20h, no km 7 da rodovia.

A dupla foi levada para a Delegacia de Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ PRF)

A dupla foi parada em uma abordagem de rotina e aparentou nervosismo com a presença dos policiais. Eles disseram que voltavam de Campinas, onde haviam comprado uma peça para o veículo.

A equipe desconfiou da história e fez buscas pelo carro, onde encontraram uma mochila com quatro quilos de crack escondida atrás do banco do motorista. Os dois suspeitos confessaram que compraram a droga e estavam voltando para Baependi, em Minas Gerais, onde revenderiam o entorpecente.

Eles foram presos e levados para a Delegacia de Bragança Paulista, onde seguem detidos. Eles vão responder por tráfico de drogas, crime com pena de três a quinze anos de prisão.

Fonte: G1.globo.com