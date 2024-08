Energisa inicia campanha de negociação de dívidas para clientes inadimplentes na região

A companhia de energia Energisa iniciou, na quinta-feira (8), uma campanha para clientes da empresa que estiverem com débitos em atraso. A ‘Negocia Energisa’ possibilita descontos de até 100% em juros e multas, além do parcelamento em até 36 vezes da dívida.

A ‘Negocia Energisa’ possibilita parcelamento em até 36 vezes das dívidas dos consumidores (Foto: Divulgação / Energisa)

A ação vale para as distribuidoras da região bragantina, localizadas em Bragança Paulista, Joanópolis e Vargem. Os clientes têm até o dia 19 de setembro para participar do feirão.

A negociação pode ser feita de forma totalmente digital ou de forma presencial. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato via chat com a empresa pelo site www.gisa.energisa.com.br, pelo aplicativo Energisa On e pelo site energisa.com.br.

Para fazer a negociação, é necessário ter em mãos RG e CPF para identificação, além do número de instalação da conta de energia.

Dependendo da forma de negociação, o cliente terá 100% de desconto de multa, da mora e da correção monetária, com juros de financiamentos diferenciados.

Ainda segundo a Energisa, será possível efetuar o parcelamento da dívida em até 36 vezes, sem entrada ou pagamento à vista com desconto. A campanha é válida para todos os consumidores da companhia.

Fonte: G1.globo.com