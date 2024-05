Engavetamento entre 10 veículos mata uma idosa e deixa 12 feridos na Dom Pedro I

Um engavetamento envolvendo dez veículos matou uma idosa e deixou 12 pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira (13), na rodovia Dom Pedro I, em Nazaré Paulista.

Segundo a Rota das Bandeiras, o grave acidente ocorreu por volta das 14h40, no km 46 da via, na pista sentido Campinas, após uma queimada às margens da rodovia provocar a primeira batida e dar origem ao engavetamento.

Engavetamento entre 10 veículos mata uma idosa e deixa 12 pessoas feridas na rodovia Dom Pedro I em SP (Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

O engavetamento envolveu 10 veículos, sendo quatro carros, três caminhões e três carretas. O acidente interditou totalmente a pista norte da via.

Inicialmente, a concessionária informou que, ao todo, 13 pessoas se envolveram no acidente: duas em estado grave; uma em estado moderado; e dez classificadas como vítimas leves.

Por volta das 18h, a reportagem da TV Vanguarda apurou com os bombeiros que uma das vítimas graves morreu. A vítima era uma idosa, que chegou a ser socorrida e levada para o pronto-socorro de Nazaré Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Duas vítimas foram socorridas em estado mais grave, levadas para a Santa Casa de Atibaia e passam bem. As outras dez vítima sofreram escoriações e não precisaram de atendimento médico no hospital, sendo liberadas no local.

O congestionamento chegou a 10 km no trecho. A via foi totalmente liberada às 17h45. Equipes da Rota das Bandeiras, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária atuaram no local.

