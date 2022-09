Fãs da saga Senhor dos Anéis constroem ‘casa de hobbit’ em Jarinu

Conforto, aconchego e um mergulho no universo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, nas obras Senhor dos Anéis e O Hobbit, foram inspirações para um casal de Jarinu (SP) que construiu uma “toca” semelhante àquela onde vive o personagem Bilbo Bolseiro.

Assim como Bilbo gosta de receber visitas, o casal inaugurou a “casa de hobbit” para locação e passou a receber famílias desde abril deste ano. Essa foi uma forma que eles encontraram para conseguir se manter financeiramente.

Casa de hobbit foi construída por casal (Foto: Divulgação)

Rosimeire Brancallião, de 48 anos, contou ao g1 que, na pandemia de coronavírus, ela e o marido, Marlon Brancallião, começaram a alugar a própria casa para outras pessoas e chegaram a dormir em barracas durante as locações. No entanto, muitas vezes eles encontravam objetos quebrados quando retornavam.

“Danificaram coisas na casa e acabamos ficando tristes com isso. A gente tinha esse terreno aos fundos. Como fãs da saga, decidimos criar a toca. Tudo o que entrava de locação a gente ia comprando o material de construção e, sozinhos, íamos colocando a mão na massa”, lembra.

Em dez meses, o terreno que estava vazio se tornou um espaço inspirado no cenário da Terra Média. A grama cobre o teto, assim como no filme, e também foi instalada uma porta redonda e pintada de verde que possui uma maçaneta no centro.

No interior da casa, há uma lareira, cama, cozinha e banheiro para os hóspedes. Do lado de fora, um ofurô foi construído com direito a vista para a serra. O nascer e pôr do sol se tornam uma imagem inesquecível para quem visita, conforme conta Rosimeire.

Interior da ‘casa de hobbit’ em Jarinu (Foto: Divulgação)

“Quando passa o portão, é como um paraíso. As pessoas contam que sentem uma paz, uma energia boa. Isso é um sonho realizado para a gente, uma felicidade.”

Paixão pelos filmes

As histórias de Senhor dos Anéis e O Hobbit sempre estiveram presentes na vida da família de Jarinu. Rosimeire e Marlon até mostraram as obras para as filhas quando pequenas.

“Acho que conheci as histórias em 2005, pelo o que lembro. Foi uma saga que a gente gostou muito. Depois, vimos que existiam cabanas temáticas nesse sentido e passamos a ter aquele sonho.”

Fonte: G1.globo.com