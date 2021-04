Fase de transição no Plano SP libera reabertura do comércio na região

A fase de transição no Plano São Paulo, anunciada nesta sexta pelo governo estadual, autoriza a reabertura de comércios e a realização de cultos (com restrições) a partir deste domingo (18) no Vale do Paraíba e região bragantina.

Além das medidas já para este fim de semana, o governo também anunciou que bares, restaurantes e academias poderão reabrir a partir do dia 24 de abril.

Regras da fase de transição do Plano São Paulo (oto: Governo de SP)

A nova etapa na quarentena foi anunciada nesta sexta-feira (16) em coletiva de imprensa do governo de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes. O governo estadual manteve todo o estado na fase vermelha da quarentena, mas anunciou flexibilizações.

Segundo o vice-governador, Rodrigo Garcia, a fase de transição permite que o Estado siga com a flexibilização sem riscos de retroceder no enfrentamento da pandemia. Após duas semanas em fase de transição, o governo irá fazer uma nova atualização da quarentena.

Até a manhã desta sexta-feira, a região bragantina registrou 28,3 mil casos e 678 mortes pela COVID-19.

O que muda com a fase de transição:

Shoppings e lojas de rua podem ter atendimento presencial a partir deste domingo (18), das 11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total;

Cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas podem ocorrer a partir deste domingo (18), com distanciamento e controle de acesso;

Restaurantes e lanchonetes podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, das 11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total;

Salões de beleza e cabelereiros podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, das 11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total;

Cinemas, teatros, museus, eventos e convenções podem funcionar partir do dia 24 de abril, das 11h às 19h, com controle de acesso, público sentado, assentos marcados e público limitado a 25% da capacidade total;

Academias, clubes e centros esportivos podem funcionar partir do dia 24 de abril, das 7h às 11h e das 15h às 19h, apenas para atividades físicas individuais agendadas, com público limitado a 25% da capacidade total.

A limitação do público para até 25% da capacidade total de cada estabelecimento é uma criação desta nova fase de transição. Na fase laranja, os serviços podem operar com até 40% da capacidade.

Fonte: G1.globo.com