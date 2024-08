Fernão Dias fica quatro horas interditada após caminhão tombar no trecho de Bragança Paulista

A pista sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias ficou quatro horas interditada na manhã desta quarta-feira (21) após um caminhão tombar no trecho de Bragança Paulista (SP).

Rodovia Fernão Dias é interditada após caminhão tombar no trecho de Bragança Paulista (Foto: Divulgação / PRF)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida.

Já de acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, o acidente provocou congestionamento. O maior registro aconteceu por volta das 10h30, com 15 quilômetros de fila.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 25. O tombamento do caminhão foi provocado por uma colisão lateral com um carro. A concessionária foi acionada por volta das 7h20 para atendimento da ocorrência.

Fonte: G1.globo.com