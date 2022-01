Fundo Social de Atibaia promove campanha para ajudar as vítimas das chuvas em Minas Gerais

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para ajudar as vítimas das enchentes e deslizamentos em Minas Gerais. A iniciativa é uma parceria com a Expresso Rodominas, empresa que viabilizará o transporte das doações até Belo Horizonte, de onde elas serão distribuídas para as cidades atingidas. As doações serão recolhidas até as 17h da próxima quarta-feira, dia 19 de janeiro, na sede do Fundo Social (Avenida São João, nº 613, Centro).

(Imagem Ilustrativa de Roman Grac por Pixabay)

Como ocorreu recentemente na Bahia, a população de Minas Gerais também tem sido vitimada pelas fortes chuvas. Na última quarta-feira (12), o número de cidades em situação de emergência passou de 145 para 341, o que representa quase 40% dos 853 municípios mineiros. De acordo com dados divulgados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec MG, até o momento, foram registradas 24 mortes em decorrência das chuvas, 3.992 desabrigados e 24.610 desalojados em todo o estado de Minas Gerais.

O Fundo Social de Solidariedade ressalta que as doações de produtos de limpeza e alimentos não perecíveis poderão ser entregues até sexta-feira (14) nesta semana e de segunda (17) a quarta-feira (19) na semana que vem, sempre das 8h às 17h, e toda a arrecadação será destinada às entidades e instituições sociais que estão acolhendo as famílias desabrigadas ou desalojadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia