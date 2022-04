Homem é preso após atacar a esposa com facas em Bragança Paulista

Um homem foi preso após atacar a esposa com uma faca na noite desta segunda-feira (4) no bairro do Cruzeiro em Bragança Paulista (SP). A mulher conseguiu fugir dos ataques e pediu ajuda a vizinhos, que acionaram a polícia.

Polícia Militar de São Paulo (Foto: Reprodução/Twitter / PM-SP)

Segundo a polícia, o homem teria chegado embriagado na casa, entrou no quarto da vítima enquanto ela dormia e a acordou com xingamentos. Logo depois, começou a golpeá-la com duas facas.

Durante a ação, a mulher de 52 anos conseguiu empurrá-lo com os pés e fugiu até a casa de vizinhos. O suspeito foi agredido por moradores e foi encontrado após o crime nos fundos de uma casa na mesma rua.

Quando a polícia chegou, o Samu já estava socorrendo a mulher, que teve ferimentos na cabeça e nas mãos. O homem também foi socorrido. Ambos foram levados ao hospital.

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e permanece no hospital sob escolta da polícia. As duas facas usadas na ação foram apreendidas pela polícia.

Fonte: G1.globo.com