Homem é preso após sequestrar e agredir ex-companheira em Bragança Paulista

Um homem foi preso no sábado (8) depois de sequestrar a ex-companheira e a manter como refém em um motel. A mulher foi resgatada pela polícia, depois de conseguir acionar a filha de 15 anos, que chamou a PM. A vítima tinha medida protetiva contra o homem por agressões anteriores.

Caso foi registrado na delegacia de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ Street View)

O sequestro aconteceu na noite de sexta-feira (7), quando a vítima de 31 anos saía do trabalho. À Polícia Civil, ela contou que saia do comércio com a filha para uma entrega, quando foram abordadas pelo ex-companheiro.

O homem invadiu o carro e depois obrigou que elas parassem em uma lanchonete onde disse que iriam jantar juntos. Diante da recusa da vítima, ele retirou a chave do carro do veículo e dirigiu até a casa da mulher, onde deixou que a filha dela saísse do veículo e depois seguiu rumo ao motel.

Em depoimento, a vítima contou que no local foi agredida, teve o celular tomado e ele passou a responder por ela as mensagens, para evitar que a polícia fosse chamada. Na manhã deste sábado (8) ela conseguiu pegar o celular e pediu que a filha acionasse a polícia. Após o chamado, o homem quebrou uma garrafa de vidro e passou a golpear a vítima, que foi atingida no pescoço.

Com a mulher ferida, ele deixou o motel e saiu dirigindo pela cidade, até ser rendido pela Polícia Militar na Avenida dos Imigrantes, em Bragança Paulista. O homem foi preso em flagrante e vai responder por lesão corporal, violência doméstica e pela quebra da medida protetiva.

O casal se separou após uma série de discussões. Em uma delas, em 2017, o homem golpeou com facadas a vítima. O caso foi registrado na Polícia Civil e a justiça determinou medida protetiva para a ex-companheira.

A mulher foi socorrida e, apesar do ferimento, passa bem.

Fonte: G1.globo.com