Homem suspeito de ameaçar adolescente para receber fotos íntimas é preso em Bragança

Um homem foi preso por armazenar fotos íntimas de adolescentes em Bragança Paulista nesta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Civil, ele trocava mensagens com as vítimas por uma rede social e, com as fotos íntimas delas, ameaçava o compartilhamento pedindo que enviassem novas imagens como chantagem.

Homem foi preso por armazenar fotos íntimas de adolescentes (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

De acordo com a Polícia Civil, ele passou a ser investigado depois da denúncia da mãe de um adolescente de 14 anos que havia sido vítima do homem. À polícia, ela contou que o filho havia conhecido o homem por uma rede social e que, com imagens íntimas dele, estava o coagindo a enviar novos conteúdos.

A polícia conseguiu rastrear o perfil e descobriu o endereço do homem de 28 anos em Bragança Paulista. A justiça determinou mandado de busca e apreensão e, durante a ação, a polícia encontrou imagens da vítima e de outros dez adolescentes.

A polícia ainda apreendeu computadores e eletrônicos no imóvel que vão passar por perícia para apurar se há mais vítimas e se ele divulgava o material em sites de pornografia infantil.

O homem foi preso em flagrante por armazenar fotos de adolescentes e encaminhado à cadeia de Piracaia.

Fonte: G1.globo.com