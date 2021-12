Quatro homens armados e vestidos com uniformes da Polícia Civil assaltaram um bar em Bragança Paulista (SP). O crime ocorreu na última segunda-feira (20).

Homens armados e com uniforme da polícia assaltam bar em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

De acordo com a polícia, os criminosos renderam funcionários e clientes do estabelecimento que fica no bairro Vila Bianchi, por volta das 13h. Na ação, eles pediram que as vítimas entregassem os celulares e levaram R$ 1,9 mil do caixa.

Após a ação, o grupo conseguiu fugir. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime e estão sendo usadas pela polícia na investigação. Até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso.

